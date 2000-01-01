Александр .м Вчера, 11:05
Дайте денег просто так. Прошу помочь полечить зубы 10 тыс руб спасибо
Таня09 Вчера, 11:05
Дайте денег просто так. Здравствуйте Николай прошу помощи в закрытии кредитов и долгов. Без вас мне не справиться.
Костя жилье Вчера, 11:04
Дайте денег просто так. Здравствуйте Николай прошу вас помочь мне купить дом хотя бы не большой. Прошу вас помогите пожалуйста. Не большой дом стоит в пределах 10-15 тысяч долларов. Прошу вас не откажите, пожалуйста. Все подтверждающие документы вышлю вам на почту если скажете да. Да хранить Вас Аллах и ваших близких и друзей.
Ольга Вчера, 11:04
Дайте денег просто так.Помогите попала в трудную жизненную ситуацию не могу погасить кредит 25000 т надо оплатить до ноября ... Помогите пожалуйста.
Цветок граната Вчера, 11:04
Дайте денег просто так!!!прошу помощи на мечту,мечтаю о жилье и о хорошем лечении,мечтаю жить нормальной и полноценной жизнью!!!очень прошу заметьте меня!!! Помогите мне, сделайте меня счастливой!!!мне нужно жилье ,операция!!!
МИЛАТА007 Вчера, 11:03
Дайте денег просто так. Добрый день Николай!Думаю когда-то получится, и нам помогут с нашей просьбой!Ведь и Москва не сразу строилась! У нас сложилась следующая ситуация.Я живу с мамой, братиком и бабушкой.В связи с карантином лишились работы,но мы не сидим на месте.С мамой берёмся за любую работу.К сожалению денег не хватает...Мы хотели купить(КОРОВУ И КОЗОЧКУ), чтобы был свой небольшой доход.В целом это сумма 78.000 рублей. Но пока собрать нужную сумму не получается. Пожалуйста помогите с приобретением, для нас это будет огромная помощь, мы сможем продавать молочную продукцию, а также питаться ею. Николай, спасибо за то, что публикуете моё обращение!!! Дай бог здоровье всем!Пусть повезёт всем обращающимся за помощью!
Ирина П. Вчера, 11:01
Дайте денег просто так.Николай,очень прошу помощи.Жизнь резко поменялась и я с двумя детьми осталась одна.В декретном отпуске,на работу только через полгода.Я очень Вас прошу на обустройство квартиры и на житье.Нужно 70 000 т.р.,мне нужна только эта сумма,помогите начать жизнь с чистого листа.Мне не нужно больше.Помогите прийти в себя.Нам не нужны ни машина,ни компьютер,мне с детьми нужна эта сумма на полгода,пока я не выйду на работу.На сьем и питание.Отправляла на почту этот же пост.Николай,пожалуйста,помогите
Алкенка55 Вчера, 11:01
Дайте денег просто так! Уважаемый Николай, помогите пожалуйста,пишу не в первый раз.Обратите внимание на меня очень прошу.Оплатить долги МФО,я их постоянно продливаю так как не хватает денег. Очень прошу помощи, ипотеку не одобрят жить не где с детьми.Я отправила вам подтверждение на почту.Аленка55
Татьяна Вчера, 11:00
Дайте денег просто так. Здравствуйте Николай. Помогите приобрести жилье в
городе. Живу в небольшом поселке, на 4 этаже и нет возможности выйти на
улицу, так как после травмы позвоночника передвигаюсь на коляске. В
поселке нет условий даже попасть в больницу. Мне необходимо лечение и
реабилитация, а это только в городе. Очень хочется выздороветь и снова
ходить. В городе совсем другие условия, дома с лифтом, пандусы, можно
свободно заехать в больницу к стоматологу и проходить лечение в
реабилитационном центре. Николай, помогите купить квартиру в городе, 1500000 млн. Прошу вас о помощи, вы единственная надежда, помогите пожалуйста, очень вас прошу.
Тарас Вчера, 11:00
Дайте денег просто так! Здравствуйте Николай!Помогите пожалуйста мне с ремонтом квартиры,сам живу на севере. Брал два кредита на ремонт,но так и не закончил ничего. Плюс меня уволили с работы,теперь я не знаю что делать мне. Помогите мне пожалуйста в моей ситуации,уже зима и надежда только на вас
Антонина Помогите Вчера, 11:00
Дайте денег просто так. Здравствуйте, Николай. Пишу вам уже ровно год. Сначала я просила у вас денег на лечение, теперь прошу вас о помощи, чтобы отдать долги . Мы с мужем инвалиды. Жить нам тоже очень сильно хочется, поэтому и занимали у людей деньги на лечение. Живем в деревне. Работы нет. Дети наши помочь нам не могут, т.к. им самим тоже очень нужна помощь. У них по двое детей. Жилья у них своего нет. Живут на съемных квартирах. Очень дорого сейчас снимать жильё. Зарплаты очень маленькие. Мы же людям должны 285500 рублей. Люди нам денег заняли на лечение , а сейчас срочно требуют возвратить, уже начинают угрожать. Так что спокойной жизни никакой не получается. А нам нервничать совсем нельзя. Да ещё и кредит я только половину выплатила, его я тоже брала на лечение. Очень стыдно перед людьми, потому что отдавать нечем. Даже внуков побаловать ничем не могу, живут они далеко, 5 лет их уже не видела. Услышьте меня, пожалуйста!! Помогите мне, пожалуйста, Христом Богом прошу. Стыдно и у вас просить, но от безысходности не знаю что делать . Николай, помогите выбраться из этого болота, умоляю. Хотя бы половину этой суммы дайте. Так не хочется брать еще один кредит, так как я просто физически не смогу его выплатить. Дайте в рассрочку , может быть потихоньку когда-нибудь отдам. Подтверждение отправляла . Тема: Антонина. Помогите отдать долги.
Саша Вчера, 11:00
Дайте денег просто так. Попал в больницу с травмой, сделали операцию, требуются некоторые вложения на медицинский инвентарь и медикаменты, а денег нет. Просьба помочь суммой 10-15 тыс.руб. Зарание спасибо.
Савл Вчера, 11:00
Дайте деньги просто так. Дорогие друзья у нас негде жить, мы 13лет скитаемся по сьемным квартирам, самое дешовый дом от 5 до 7тысяч доллоров
Тамара.. Вчера, 11:00
Дайте денег просто так. Помогите оплатить долг 300000р.
Тамара.. Вчера, 17:29
Спасибо за публикацию. Очень надеюсь на помощь..
Элла Вчера, 11:00
Дайте денег просто так! Уважаемый Николай прошу у Вас помощи деньгами на кредит!
Элла Вчера, 19:18
Спасибо огромное Николай за публикацию просьбы. Очень жду от Вас помощи помогите прошу Вас очень прошу.Данные отправляю прямо щас под темой Элла на кредит.
Валентина помощь старикам Вчера, 10:59
Дайте денег просто так. Николай помогите. старость, болезни, долги по коммунальным. нужно 44000 р, чтобы свести концы с концами. Вы щедрый человек, может и мою просьбу мольбу услышите. если нужно, все справки есть..
Н.П. Вчера, 10:59
Дайте денег просто так. Николай, миленький, помогите закрыть кредиты и займы. Пишу Вам много раз уже. Пенсии не хватает. Общмй долг около 700000 семисот рублей. На работу не берут, в рефинансировании и новом займе для уплаты всех банки отказывают. Не знаю, как жить дальше. В отчаянии. Помогите, пожалуйста.
Ирина (долги))) Вчера, 10:59
Дайте денег просто так. Здравствуйте Николай. Прошу помогите пожалуйста рассчитаться с долгами в микрокредитной организации.Я занимаюсь ремонтом квартир и в данный момент временно не работаю по состоянию здоровья,а долги растут проценты капают каждый день. В общем нужно около 65000 руб,в добавок живём с детьми на съемной квартире. Прошу помогите буду очень признательна. Спасибо большое
Невезучий Вчера, 10:58
Дайте денег просто так.Здравствуйте Николай.Прощу помощи,мне очень трудно живу в России иностранец я,Армянин на улице осталось. Пожалуйста помогите от всей души прошу реально плохо,надо машина чтобы работать такси курьером спать в машине денег копить и вернут обратно все потерянное.Я верю чудеса спасибо большое за добро людям. искренно от души буду молиться за вас.
Невезучий Вчера, 20:03
Спасибо вас за публикацию )))
Невезучий Вчера, 20:23
Так сильно ожидаю помощи я рад что у вас есть этот проект спасибо вас за добро пусть Бог даст вас нашей семье здоровья.
Ирина56 Вчера, 10:58
Дайте денег просто так. Здравствуйте Николай. Пишу, прошу, умоляю уже давно Вам, пока как в бездну.... но все же надеюсь на Вашу помощь. Вы говорили, что писать нужно только правду, ее и пишу. Я не погорелец и не многодетная мама, я несчастный, запутавшийся сейчас в финансовых проблемах человек. Был бизнес, была семья. ИП оформлено на мужа, работали вместе, были взлеты и падения... было окружение, которое постепенно испарилось, когда начались проблемы в бизнесе. Брала кредиты, займы , чтобы спасти бизнес . Потом не стали справляться с платежами и долгами. Звонки, угрозы, стрессы продолжаются до сих пор. муж не выдержал всего и решил развестись, оставив меня без копейки. все что можно было распродать, продали... он сказал твои долги - это твои, вот и плати.удар от предательства близкого человека.. я осталась с огромными долгами, кредитами, которые оформлены на меня, сына и подругу, займами в мфо и долгами перед окружением. жить не хочется, но на руках пожилая мама инвалид 1 гр, которая кроме меня никому не нужна.. только она и держит меня сейчас на этом свете... занялась продажей недвижимости, как частник, но пока не все идет так как хотелось бы. стрессы, нехорошие мысли, звонки банков и людей... не вижу конца и края пока этому ужасу... больше волнуют долги людям и кредиты оформленные на сына и подругу... это примерно 900т.р. на кону честь, достоинство, жизнь, репутация... наверное такими суммами вы не помогаете. в данный момент меня спасет сумма в 120 т.р., это горящие долги.. чтобы чуть вздохнуть и двигаться дальше, начать все исправлять. поверьте, я по возможности всегда помогала кому то, но сейчас нахожусь в безвыходном положении, нет денег даже на еду... все документы есть, на почту вам пишу с пометкой Ирина56 обратите пожалуйста и на мою просьбу внимание, я уже просто не могу, сил никаких уже нет.,.,
Антон Ф, многодетная семья Вчера, 10:58
Дайте денег просто так. Добрый день, Николай.
В моей семье шесть детей(трое сыновей у супруги от первого брака(её бывший алиментов не платит и приставы найти не могут) и трое сыновей наши совместные), ипотека, кредиты, долги, алименты.
Общая сумма долгов банку и людям почти 750000 рублей. Из за просроченной по платежам кредитной карты в нашей семье случилась просто ужасная финансовая пропасть, вся зарплата уходит на погашение долгов и то очень много не хватает, я что работаю, что не работаю семья сидит полуголодная на почти просроченных продуктах, чтоб не отключили от ком.услуг едва успеваем оплачивать. Проблемы с банком, группой выездного взыскания которые уже приезжали на дом, просто не дают дышать свободно ради семьи. Банк грозит передать всё в коллекторское агенство и в суд. Большая просьба помогите освободиться от всех долгов, и наконец таки начать хоть что то давать детям, а не посторонним дядям и тётям. Понимаю я тут не один такой, но всё же семья семья с шестью детьми имеет право на то чтобы начать жизнь с чистого листа - без долгов. Очень надеюсь, что поможете.
Реквизиты, все наши долги, скрины смсок от банка отсылаю на почту под темой "Антон Ф. Многодетная семья". Больше не к кому обратиться, спасите.
С уважением, Антон Ф.
ОдинокаяДевушка Вчера, 10:58
ДАЙТЕ ДЕНЕГ ПРОСТО ТАК... нужны ДЕНЬГИ на нужды. ПОМОГИТЕ, пожалуйста! Я не знаю, к этому обратиться. Спасибо..
ОдинокаяДевушка Вчера, 18:34
Простите, пожалуйста.. к кому*.
Борис Вчера, 10:58
Дайте денег просто так. Здравствуйте Николай!
Выручайте меня, очень нужен новый автомобиль, от машины зависит мой заработок, мне никто кредит не даст и заработком туго, только вся надежда на Вас Николай. Нужен 750000 руб.с учетом доставки в регион(Цены выросли). Готов получить до лимита финансовой помощи, на многие другие нужды. ПОМОГИТЕ НИКОЛАЙ, я очень буду благодарен Вам!
Наталья М. Вчера, 10:58
Дайте денег просто так. Добрый день, Николай! Нуждаюсь в финансовой помощи 3000 долларов для создания своего дела, чтобы выбраться из нужды и безысходности. С благодарностью и надеждой.
Нет сил Вчера, 10:57
Дайте денег просто так.Здравствуйте,Николай!Николай,прошу помогите вылезти из долговой ямы.Вам пишут столько людей с благодарностью,я тоже хотела написать тёплые слова.Помогите закрыть долг по ЖКХ 250тыс. по испол.листу 230тыс.рублей,400тыс.под залог квартиры.Не оставте без внимания.Помогите хоть не всей суммой,буду рада любой денежке.
Нет сил Вчера, 17:21
Спасибо,Николай,что опубликовали мою просьбу.Не оставте без внимания,ПОМОГИТЕ.На Вашу почту выслала доказательства моих слов с темой Нет сил.
Нет сил Вчера, 20:09
Помогите,умоляю.Вся надежда на Вашу помощь.Не пройдите мимо.
Гуля Вчера, 10:57
Дайте денег просто так. Здравствуйте помогите пожалуйста расплатиться с кредитом ,я Мама в декрете денег не хватает
Гуля Вчера, 18:01
Здравствуйте Спасибо что опубликовали мою просьбу , давно прошу помощи но почему то не везёт
Нина Вчера, 10:57
Дайте денег просто так. Добрый день,Николай! Очень прошу вас помочь мне приобрести швейную машинку и оверлок для работы дома. Есть работа, но без машинки я не смогу на дому работать. Помогите приобрести швейное оборудование, очень прошу! Я ни какая - то там аферистка, честный человек, который пытается найти постоянную работу, без оборудования мне этого не осуществить. Сейчас работаю на своей машине 99( таксисткой, по доставке еды из кафе, уборщицей) - жить то как как-то надо. На оборудование денег нет, кредит брать, мне не дают ( нет постоянной работы ). Вообщем то, надежда только на вас, Николай!
Сергейс Вчера, 10:57
Дайте денег просто так. Здравствуйте, Николай. Помогите купить дочери ноутбук. Она в 10 классе учится. Сумма большая 70000р. Буду вам очень благодарен.
Виктория Анатольевна на ремонт дома Вчера, 10:57
Дайте денег просто так. Уважаемый Николай и Ваши единомышленники, и помощники, спасибо большое Вам за Ваш сайт и надежду, которую Вы даёте людям. Меня зовут Виктория Анатольевна. Я одинокая пенсионерка, живу в Казахстане. Родных никого нет, пенсия небольшая. Прошу помощи на восстановительный ремонт дома после пожара. Необходимо минимум 250000 рублей. Помогите пожалуйста обрести постоянное жилье, а не скитаться по съёмным углам. С огромным Уважением и надеждой. Более подробную информацию отправила Вам на почту под темой Виктория Анатольевна помощь на ремонт дома после пожара. Ещё раз с Уважением и надеждой на помощь.
Ураз(узб) Вчера, 10:56
Дайте деньги просто так.
Здравствуйте Николай.
Я узбек гражданин Узбекистана. Мне 55 лет...
Прошу помогите решить финансовые трудности. Сейчас работаю в России Амурская Область городе Циолковкий «Космодром» на стройке. Зарплата очень мало 30тыс рублей...
Хотел дом строить. Дом старый аварией положение уже 10лет никак не могу денег найти...
Интернете вашу видео смотрель глазам неверил что на свете такой человек есть деньги дарим дайют и на конец решил Вам письмо отправить. Мне никто кредит не дадут и заработком туга вся надежда на Вас Николай.
Нужен 500тыс.рублей с учетом доставка в регион на Амурская Область. Очень прошу помогите решить финансовые трудности сколько можите помогите пожалуйста. Выручайте Николай я очень буду благодарен Вам.
Оксана Вчера, 10:56
Дайте денег просто так. Николай доброго дня прошу денег для себе і дочки нам потрібно купить будинок грошей не вистачає даже на їжу. Прошу вас від щирого серця як що можна допоможить нам потрібно 18000 долари. Дякую зараня
Анна Вчера, 10:56
Дайте денег просто так. Я никогда бы не подумала, что буду в такой ситуации. Мне очень стыдно и неудобно просить деньги, но выхода как и в остальных нет. Попала в долговую яму. Бесконечные звонки, угрозы. Сумма составляет 69k рублей.
Все фото могу скинуть.
Виктор 66 Вчера, 10:56
Дайте денег просто так Добрый день Николай помоги пожалуйста мне ради бога не могу больше мне надо 100 тысяч рублей на финансового управляющего больше не могу им надо платить если есть бог то он поможет мне я уже пишу много раз но не каких подвижек может на этот раз повезёт спасибо вам Николай и состоятельные люди
Владислава ЛНР (долги) Вчера, 10:56
Дайте денег просто так. Николай,добрый день! Помогите пожалуйста закрыть кредит долги и востоновить жильё вся моя сумма составляет 250000. Помогите я верю что и я буду в колонке мне помогли!
Михаил.Ю.С. Вчера, 10:55
Дайте денег просто так. Помогите купить машину грузовик или рефрижиратор средней грузоподъёмности. Остался без работы во время карантина а до этого взял 2 кредита, по одному из кредитов дом в залоге, сейчас всё тяжелей получается отдавать,после выплат по кредитам остаются гроши, тянем как можем. На работу не где устроиться возраст нужен до 45 лет а мне уже больше на много. Помогите, просто остаться в возрасте на улице неохота. Надо зарабатывать самому и оплачивать кредиты, да и семью кормить надо. Спасибо что прочитали.
Александр Вчера, 10:55
Дайте денег просто так! Добрый день Николай! Прошу Вас окозать помощь в 400000 росс. руб. На покупку дома. Чтобы моя семья была рядом со мной, а я мог официально трудоустроиться в РФ
Лара(Самарканд). Вчера, 10:55
Дайте денег просто так.Николай просим вашей помощи. У нас старый дом,крыша течет,в моей комнате уже треснули балки и провис потолок.Еще одну зиму не выдержит.Помочь нам не кому,муж бросил нас 8 лет назад,не помогает вообще.Сын учится в колледже,вечерами подрабатывает.Я ухаживаю за мамой,она инвалид,сама себя обслужить не может.Живем на пенсию,часть уходит на лекарства,часть за жкх,остаток на питание.На ремонт откладывать не получается.У нас вся надежда на вашу помощь.Помогите нам пожалуйста отремонтировать крышу.Очень просим вас ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Вадим Вчера, 10:55
Дайте денег просто так. Здравствуйте! Прошу Вас оказать помощь в покупке авто , нужно для работы и семьи . Требуется 600т.руб.
Евгений Студент Вчера, 10:55
Дайте денег просто так. Здравствуйте, Николай. Прошу Вас, помогите пожалуйста оплатить долги, буду рад любой сумме. Я сам еще студент, даже за учебу не могу найти деньги. Очень надеюсь на Вашу помощь. Больше обратиться уже не к кому, я уже в отчаянии. Подтверждение отправил на почту под темой "Евгений Студент". Благодарю за то, что помогаете нуждающимся.
Мария Вчера, 10:54
Дайте денег просто так, мне нужно помощь в закрытии кредита, временно осталось без работы
Дима Велес Вчера, 10:54
Дайте денег просто так. Здравствуйте Николай снова пишу вам с просьбой о помощи хотим с семьёй переехать от родителей но ипотеку не дадут пока не закрыты кредиты нужно около 1700000 прошу помощи хоть какой нибудь
Дилшод Вчера, 10:54
Дайте денег просто так. Здравствуйте Николай. Извините пожалуйста что пишу вам опять. Но уже не знаю к кому обращаться. Помогите пожалуйста уехать домой. Летят только чартерные рейсы. Билет 45000 рублей. В данный момент у меня нет возможности купить билет на самолет. Даже деньги на еду заканчиваются. Скоро даже есть не чего будет. Очень вас прошу помогите пожалуйста.
Дилшод Вчера, 18:46
Огромное спасибо вам Николай. Очень надеюсь что в этот раз всё получится. Спасибо ещё раз что опубликовали мое сообщение.
ВНаталья Вчера, 10:54
Дайте денег просто так, здравствуйте Николай прошу денег на лечение варикоза. На дворе осень обострение началось, я работаю и проходя с работы падаю на диван, ноги ломит это просто ужас. Купила таблетки, пришлось занять они стоят 1,5тысячи. Ещё сегодня у внука день рождение ему 1годик. А у меня нет денег.. Помогите мне пожалуйста зделать операцию и внучку нужен камбинизон зимний за 5 тысяч. Вместе нужно 65 тысяч рублей. Подтверждение если нужно я отправлю на почту.
Наталья Вчера, 10:53
Дайте деньги просто так! Здравствуйте Николай! Прошу Вас помогите построить дом моей дочери, своими силами положили блоки до крыши, а дальше нет денег, нужны деньги на крышу, окна, полы, построить качегарку, а там жили хотя-бы пока в черновом варианте, и понемногу достраивали. Прошу Вас Николай помогите. Жить в старом домике, где кухня и комната с двумя детьми, без удобств невозможно. Помогите им пожалуйста. Все что нужно они Вам отправят на почту. За ранее спасибо!
Сергей, на аренду Вчера, 10:53
Дайте денег просто так! 680 долларов США . Необходимо арендовать квартиру.
Наталия Вчера, 10:53
Дайте денег просто так. Добрый день! Прошу денег на лечение и протезирование зубов. Заработать столько не могу по состоянию здоровья. Нужно на все триста тысяч. Но я буду рада любой сумме. Хотя бы сделать передние, на них около ста тысяч нужно. Мне 36 лет. Надеюсь на чудо. Если кто то захочет мне помочь, подтверждение вышлю на почту.
Сергей Вчера, 10:53
Дайте денег просто так. Николай, Ваш сайт мне посоветовали знакомые, сказали что здесь Вы безвозмездно помогаете деньгами людям оказавшись в тяжелой ситуации. Я Вес очень умоляю помогите погасить кредиты! Уволили с работы, отдавать нечем. Коллекторы все списывают, денег на еду нет, ноль
Николай помоги Вчера, 10:52
Дайте денег просто так! Здравствуйте уважаемый Николай! Надежда не покидает, что вы сможете мне помочь!! У меня образовались долги и большие проценты перед мфо и кредиты в банке!! Занимала на лечение папы, потом мамы, потом похороны одни за другими!! Помощи просить больше не у кого! Пожалуйста помогите!! Мне стыдно, я уже все что можно продала. Из одежды осталось только осеннее и то на тёплую погоду! Прошу помощи, очень нуждаюсь! Все докозательства есть! Помогите
Андрей (кредит200000) Вчера, 10:52
Дайте денег просто так. Здравствуйте Николай! и Богатые добрые люди. Помогите пожалуйста! У меня большая задолженность по кредиту, в 200000 рублей. Кредит брал для покупки рабочего автомобиля. Весной попал в аварию и кормилец востановлению не подлежит. Работа разъездного характера и из за отсутствия автомобиля ее тоже потерял. Перебиваюсь случайными заработками, но на кредит все равно не хватает. Каждый день вижу как вы помогаете простым людям и надеюсь, что и мне вы сможете помочь. Помогите погасить кредит 200000 или хоть какую то его часть.
С огромным уважением к вам и тому что вы делаете.
Татьяна 1981 Вчера, 10:52
Дайте денег просто так. Я попала в тяжёлую ситуацию доверилась мужчине а он обманул. Вот теперь расплачиваюсь. Живу одна, помочь мне не кому. У меня ипотека,кредиты. Раньше выплачивала все вовремя, денег стало не хватать, чтоб заплатить за кредиты брала микрозаймы. Не знаю что делать, сейчас звонят коллекторы постоянно. пытаюсь хоть как-то закрыть долги. вся зарплата уходит на закрытие долгов и что б выбраться хоть как то из долговой ямы, зарплаты не хватает(. Сил больше нет. Николай помогите закрыть просрочки по кредитам. образовалась задолженность по кварплате,буду рада любой помощи.очень надеюсь на вашу помощь и что вы меня заметите
Надежда Моск обл Вчера, 10:52
Дайте денег просто так! Очень убедительная просьба у меня, Николай помогите одинокой пенсионерке деньгами,чтоб оплатить бригаде за работу по утеплению дома.Пенсии не хватает ни на что,кредиты больше 500-т тысяч рублей.Надо 140тысяч рублей,но буду рада любой помощи от вас.Помогите пожалуйста очень прошу вас и надеюсь на помощь.
Татьяна. Вчера, 10:52
Дайте денег просто так. Николай, здравствуйте. Это крик души и мольба о помощи. Пишу уже около трёх месяцев. В данный момент нахожусь в очень тяжёлой и непростой ситуации, помогите мне пожалуйста.
Я мама одиночка и у меня есть инвалидность по зрению. Я проживаю в городе Энгельс и найти работу в моём городе очень тяжело, а если у тебя есть проблемы по здоровью , то шансов вообще найти работу нету. Мне пришлось уехать на заработки в Москву, 2,5 года работала, правда неофициально. но этой зимой я потерял работу и думала что быстро её найду. Пришлось взять займы, дабы чтобы прокормить меня и моих детей . Но до карантина я не успела найти работу и займы нечем было платить и пришлось взять новые, чтобы оплатить предыдущее. В итоге у меня сейчас нету работы и я в долговой яме, долг составляет 90000 рубля, но с каждым днём долг растёт. И обратиться за помощью к родным и близким Я не могу, потому что сейчас у всех такие же проблемы. Я вас прошу Николай, умоляю, помогите мне пожалуйста
Людмила 73 прошу помощи. Вчера, 10:51
Дайте денег просто так.Здравствуйте Николай и все кто меня читает.Прошу помощи помогите пожалуйста рассчитаться с займоми. Не буду расписывать свою ситуацию при которой пришлось взять но так случилось что не могу отдать все сама не вытягиваю . Помогите прошу любой суммой. Вообще должна была 600000 тысяч тенге. Я живу в Казахстане.
Людмила 73 прошу помощи. Вчера, 18:43
Спасибо огромное за публикацию. Есть надежда.
Мариам Украина Вчера, 10:51
Дайте денег просто так.
Здравствуйте Николай!
Прошу окажите мне помощь очень надеюсь,нужно дочке помочь отвезти к стоматологу исправить ситуацию.Утеплить дом с наружи оплатить долг за дом который взяла в рассрочку,оплатить МФО.купить дров угля.
Сама не потяну потяну. У меня трое деток хватает еле на коммуналку все уходит на питание одежду.муж хорошую работу потерял сейчас неофициально шабашит инвалид 3гр. Надеемся на помощь.
Мариам Украина Вчера, 18:01
Отправила 17:58-18:00
Умоляю посмотрите ради бога!!!
Светлана А Вчера, 10:51
Дайте денег просто так.Здравствуйте уважаемый Николай! Не знаю что мне делать!Попала в такую ситуацию,есть просрочка по одному займу, сегодня подошёл срок оплаты процентов по другому займу,есть долг по квартире 13 т.р,звонили вчера с Жека,спрашивали,когда оплатите долг.В таком тяжёлом положение, денег осталось только на продукты и проезд в колледж старшему сыну.Без этого ни как,детей нужно кормить и до учёбы доехать тоже важно.Мы оба с мужем работаем,но работы очень мало,муж 2 недели сидел дома, только вчера вызвали на работу,у меня тоже неделю работаю,неделю дома,работы очень мало! Не справляемся со счетами,платить нечем вообще. Помогите пожалуйста Николай, буду рада любой помощи.Все доказательства отправлю Вам на почту.Светлана А-безвыходное положение,долги,займы.
Светлана А Вчера, 17:00
Николай,умоляю Вас помогите пожалуйста.Не знаю,что делать,как быть,как выйти из этой ситуации.Очень надеюсь на Вас Николай,я знаю,что Вы можете помочь,просто захотите ли Вы помочь именно мне!Но я всей душой в это верю!
Ольга Вчера, 10:51
Дайте денег просто так. Прошу вас помочь о сумме 2000$ на лечение и закрытие долгов по кредитам и микрозаймам. Умоляю вас помочь. Реквизиты отправлю вам с темой Ольга 2000$. Спасибо
Наталья Вчера, 10:50
Дайте денег просто так. Николай ,дорогой добрый день. Пишу вам в надежде на помощь. Прошу вас помогите. У меня два кредита,которые очень сложно платить. Осталась одна с двумя детьми. Развод с мужем. Помогите пожалуйста чем можете.
Света(ДНР) Вчера, 10:50
Дайте денег просто так.Здравствуйте,Николай. Пишу вам уже месяц. Прошу,обратите внимание на мою просьбу. Это уже крик от безысходности. Я живу в ДНР Донецк. Тут мой дом который пострадал от обстрелов. Хочу сделать крышу и окна,чтоб можно было перезимовать. У меня двое детей,я одна. Зарплата всего 6500 рублей Холода уже близко. Я не хочу чтобы дети мерзли. Нужно срочно 80000 рублей. Спасите нашу семью
Света(ДНР) Вчера, 19:57
Подтверждение у вас на почте. Пометка света ДНР восстановление дома
Катерина 12 Вчера, 10:50
Дайте денег просто так! Здравствуйте,Николай!Прошу помощи выбраться из кредитов,долгов.Прошу вас помогите пожалуйста,мне одной ни как ни справится.Работаю,воспитываю одна дочку,ещё родители больные.Очень тяжело стало жить,денег нет совсем,вся зарплата уходит на платежи.Как нам выжить,я не знаю.Кредиты у меня на 700000руб.Прошу вас Николай и миллионеры,помогите пожалуйста моей семье.Буду рада любой помощи.Ваш сайт моя последняя надежда на лучшее.Спасибо вам.
Елена кВа Вчера, 10:50
Дайте денег просто так. Николай добрый день. Прошу Вас о срочной помощи. Для целей бизнеса бывшего мужа была заложена наша квартира. С мужем мы разошлись и долги погашаю я одна. У меня сейчас нет возможности самостоятельно погашать обязательства. Я сделала большую ошибку, не могу и не имею права допустить чтобы за мои ошибки расплачивалась семья. Квартира в залоге и это единственное жильё семьи, переезжать нам некуда и семья останется на улице если в ближайшее время не будут погашены долги. Мне уже сказали, что все сроки вышли и нужно готовиться к худшему. Все подтверждающие документы в наличии и будут направлены сразу же по запросу. Нам нужен шанс и возможность сохранить квартиру. Хочется вернуться к нормальной жизни и жить без постоянного страха и стресса, что завтра мы окажемся на улице. Сумма долга достигла 4 млн р. с учётом задолженности и увеличивающихся в геометрической прогрессии процентов. Если найдёте возможность окажите любую помощь. Ваша помощь позволит вырваться из долгового кольца и поверить в свои силы. Спасибо за возможность высказаться и за публикацию.
metiska(Узбекистан) Вчера, 10:50
Дайте денег просто так.Часто читаю как,вы, Николай,помогаете открыть бизнес или погасить долги.Помогите пожалуйста и мне.У меня есть мечта-хочу пройти обучение в интернете.Стоимость курса с поддержкой -20 000руб.У меня нет таких денег.Помогите мне пройти обучение,научиться зарабатывать и стать финансово независимой.Вся надежда на Вас.Помогите пожалуйста,очень Вас прошу
Allena Вчера, 10:49
Дайте денег просто так. Я в глубоком отчаянии. Я теряю остатки жизни. ПОМОГИТЕ! Очень надо 30000 долларов. И я буду спасён. Моя жизнь уже зависит от этих денег.
Елена Елена Вчера, 10:49
Дайте денег просто так. Николай, здравствуйте.Помогите, пожалуйста, оплатить долг по жкх 65000.Я осталась без работы,сама не справлюсь.Надеюсь, что вы мне поможете. пожалуйста.Подтверждения вышлю на почту.
марго Вчера, 10:49
Дайте денег просто так.Обращаюсь к вам за помощью Помогите оплатить кре дит за окна Вама не справлюсь для менч сумма 90000 неподъёмная От пенсии остаётся около 4000 тысяч на еду Ради бога, Помогите!
Аслиддин Вчера, 10:49
Дайте денег просто так . Добрый день уважаемый Николай и миллионеры которые помогают нуждающимся . Пожалуйста обратите ваше внимание и на мою просьбу о помощи . Помогите с оплатой контракта за обучение в университете . В этом году я должен был учится на 3 курсе но из за того что нету средств чтоб заплатить контракт меня не пускают на дистанционное обучение , не получил логин и пароль пользователя. Пожалуйста помогите с оплатой в размере 55000 или хотя бы 45000 рублей . Ждать мне помощи не от куда , только на вас надеюсь Николай . Срок нам дали до 20 октября и он уже подходит к концу . Подтверждение я отправлю с темой "Аслиддин" плата за обучение 55000 рублей . Пожалуйста помогите мне очень вас прошу .
Аслиддин Вчера, 18:02
Спасибо большое за публикацию моей просьбы . Пожалуйста Николай помогите мне с оплатой контракта , нам трудно самим найти эту сумму . Умоляю помогите мне иначе отчисление и конец моим стараниям и мечте о высшем образовании . Я занял 10 тысяч рублей у друга и осталось 45000 рублей которые нужно , Николай одна надежда на вас . Помогите пожалуйста срок выплаты подходит к концу 20 октября . Подтверждение слов и реквизитов я отправил вам на почту с темой "Аслиддин" плата за обучение 55000 рублей .
Аслиддин Вчера, 18:04
Надеюсь вы получили подтверждение , и поможете мне . Больше нет человека к которому я могу обратиться . Пожалуйста помогите.
ТИМАТИ124 Вчера, 10:48
Дайте денег просто так!Уважаемый Николай, состоятельные люди! Прошу помощи на продукты,10т.рублей, для Вас это копейки, для меня целое состояния.Зарплата маленькая общего начисления 7.563 рубля и 20 коп.Из них 50% высчитывается в банк, остаток разделён на зарплату и аванс. Зарплату что получила оплатила ЖКХ. Ребёнку пришла повестка с военкомата на 22 октября. Денег ни копейки нет, скоро проводы в армию,столы собрать для друзей и однокурсников,мне стыдно просить на продукты но выхода нет.Николай прошу помогите сколько сможете буду рада любой сумме.Если б получала 10,12 тысяч рублей, не просила бы помощь,нам действительно помочь не кому. Очень жду и надеюсь на Вашу поддержку. Повестку и свои расчетки, что у меня действительно такая зарплата, отправлю Вам на почту с темой*ТИМАТИ124@* Николай прошу не откажите в маленькой финансовой помощи. Спасибо.
Надежда. Вчера, 10:47
Дайте денег просто так.Здравствуйте,Николай.Очень прошу вас помочь в погашении задолженностей по МФО и за жильё.Пока работала,как то сама справлялась.Потом пошла череда проблем:осталась без мужа,без работы,без жилья,без поддержки близких с двумя детьми на руках.Поэтому и влезла в долг.Рассчитывала отдать с интернетзаработка,но он прогорел.Теперь проценты и перекредитации превратили долг в непосильную для меня сумму-256 тыс.руб.Это очень тяжело.Морально и физически истощена.Постоянный страх за детей.Умоляю,помогите.Вам желаю здоровья.
Тим мечта Вчера, 10:47
Дайте денег просто так. Добрый день дайте денег на мечту. Хочу купить хороший ПК что бы дальше на нем заниматся. Помогите пожалуйста!!
Ирина 61 Вчера, 10:46
Дайте денег просто так. Здравствуйте Николай. Обращаюсь к Вам с просьбой помочь выплатить займ 34000. Прошу помогите пожалуйста. Верю что случится чудо .
Сергей 123 Вчера, 10:46
Дайте денег просто Так. Доброе утро Николай Помогите пожалуйста до зарплаты дожить я отец-одиночка воспитать троих детей помогите нам будем рады любой помощи
Галина 67 Вчера, 10:45
Дайте денег просто так. Здравствуйте, Николай.Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи закрыть кредит нужно 90000.Я на пенсии, пенсия очень маленькая,с трудом хватает на лекарства и на скудный ассортимент продуктов. Пожалуйста, помогите,помочь не кому, как осталась одна кредит выплачивать не получается. Подтверждения вышлю на почту.
Виктор Федорович Вчера, 10:45
Дайте денег просто так. Вот и первый снег выпал сегодня. Добрый день всем людям! Пусть у всех будет чистейшая жизнь, как этот белый снег, без темных пятен. Может кто-нибудь поможет приобрести автомобиль, нужную вещь в жизни. Здоровья всем!
Майя Вчера, 10:45
Дайте денег просто так.помогите рассчитаться за кредит хоть половину сил нет работать на одни долги и если опять позакрывают всё хоть вешайся
Мечта Вчера, 10:45
Дайте денег просто так!Здравствуйте Николай!Я многодетная мама конечно же счастливая мама) Сегодня я ходила на консультацию в стоматологическую клинику потому что с зубами у меня большая беда и мне насчитали 560000 рублей на восстановление красивой улыбки но ясное дело что таких денег у меня просто нет и не будет, моя сестра порекомендовала обратиться к вам за помощью и решила почему бы не попробовать!Николай всю сумму мне никогда не собрать поэтому прошу у вас помощи,помогите хоть какой-то частью буду вас очень благодарна, боюсь в свои 30 лет остаться совсем без зубов
Света, Киев, осталась одна. Вчера, 10:44
Дайте денег просто так. Прошу помощи у Вас, Николай, и других миллионеров. Осталась совершенно одна, похоронила всех родных, в том числе троих братьев, и нет ни одного человечка на земной планете, к которому я могла бы обратиться за помощью. Поэтому пишу Вам, Николай. В начале пандемии мне удалось купить небольшую квартиру в новостройке, так как своего жилья до сих пор небыло. Отдала за эту квартирку все свои деньги, и ещё осталась должна. Переехала в этот новострой без ремонта. Сплю на полу, на коврике, воды, электричества, туалета нет. Для женщины это очень сложно. Чтоб решить этот вопрос, я, кроме основной работы, нашла подработки. Но сильно устаю, нервничаю и вся з/п уходит на погашение долга, продукты и проезд. На ремонт совсем не удается отложить, слишком низкие з/п. Знаю, что мне никто не обязан помогать, но если есть возможность у кого-то и желание, прошу помочь в трудной ситуации. Ведь я тоже всегда хотела заниматься благотворительностью и сама в хорошие времена ездила с помощью в тюрьмы, дома престарелых. На самый минимальный ремонт, самую простую сантехнику и диванчик необходимо $3000. Письмо с подтверждениями высылаю Вам на почту с пометкой: "Света, Киев, осталась одна." Прошу помощи. На всё воля Божья.
Кредиты Вчера, 10:44
Дайте денег просто так! Здравствуйте Николай! Прошу финансовой помощи для погашения задолженности по кредитам и возможности кормить семью,с частью долгов удалось расплатиться с помощью друзей,но они больше помочь не могут,на донный момент нет денег даже на хлеб,кредиторы и коллекторы звонят каждые пять минут помогите хоть не большой суммой на продукты,заранее спасибо!
Ната Вчера, 10:44
Дайте денег просто так. Добрый день, Николай и люди, которые помогают таким как я, оказавшимся в безвыходной ситуации.Помогите закрыть ипотеку. 80 % оплачено за 14 лет. Почти год шли суды, я пыталась оспорить отказ ПФР в выплате мат.капитала, при помощи которого хотела погасить ипотеку и 13 октября проиграла. Мотивировка ПФР и суда - основной созаемщик по кредитному договору-бывший муж, не является членом моей семьи. Нет справедливости , как платить так созаемщик, как помочь, так прав я не имею. Не защищает государство матерей с детьми. Остается надежда на добрых людей, которые помогут и не пройдут мимо. Если не погашу 455 000 до 3 ноября, выкинут с детьми на улицу. Помогите пожалуйста, кто , чем может.. все документы по запросу скину на почту.
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Где взять много денег просто так и быстро
Ольга Вчера, 18:37Ответить
Помоги нужно заплатить до конца месяца , устроилась на работу недавно , заплатить не успеваю брала на еду и на лекарства дочке. Помогите пожалуйста... Подтверждение вышлю под темой Ольга оплата кредита...
Ольга Сегодня, 08:09Ответить
Помогите пожалуйста.....