Дам денег просто так

Объявления о срочной и безвозмездной раздаче денег просто так. На сайте можно взять денег без возврата. Эксклюзивно для сайта 24000.ru

Мой сайт часто посещают богатые бизнесмены, миллионеры, спонсоры и частные лица (инвесторы), которые хотят помогать людям деньгами просто так, т.е. безвозмездно. Также на моем сайте много людей, которым нужна материальная помощь: на квартиру, машину, еду, одежду, на здоровье, на учебу, на подарки, на открытие бизнеса, на выплату кредитов, долгов, микрозаймов (МФО) или на мечту.

Поэтому в комментариях могут размещать объявления миллионеры, спонсоры, богатые бизнесмены, которые хотят оказать безвозмездную помощь деньгами нуждающимся и те, кому срочно нужна денежная безвозвратная помощь.

Также на моем YouTube канале 24000 я даю деньги просто так без вложений, объявления о бесплатной раздаче денег будут выходить в прямых трансляциях, либо в видео анонсе или на моем популярном сайте помощи по ссылке ниже.

Правила оказания помощи деньгами от богатых людей

Заявка на помощь должна начинаться с фразы - Дайте денег просто так. Опишите вашу жизненную ситуацию, в которой нужна материальная помощь, без подробностей, в общих чертах. Чтобы увеличить шансы получить деньги безвозмездно: в качестве доказательства своих слов о ситуации, в которой нужны деньги, высылайте фотоподтверждение (не обязательно); чтобы подтвердить реквизиты, присылайте фото себя на фоне номера реквизита на почту, которая указана внизу страницы (подтверждение не обязательно). Бесплатный перевод денег осуществляется на реквизиты: банковские карты, номера мобильных телефонов, кошельки QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal и Payeer. Цифры должны быть написаны слитно: без пробелов, скобок и тире. В целях обеспечения безопасности сразу в заявке на безвозмездную помощь запрещено указывать какие-либо реквизиты. Когда вам решат помочь деньгами под вашим комментарием напишут предоставить любые реквизиты для перевода Вам денег в дар, безвозмездно и бесплатно. Запрещены: ссылки на сайты, e-mail, мат, оскорбления, политика, реклама, личная информация, клевета, шантаж, вымогательство, унижение. Запрещены однотипные вопросы. Читайте комментарии ниже, на большинство вопросов уже были даны ответы. Заявки на получение денег и комментарии публикуются на сайте после проверки, которая длится от 1 минуты до 36 часов. Подавать заявки на финансовую помощь от богатых людей безвозмездно можно каждый день по одной просьбе в день. Прием заявок на безвозмездную денежную помощь осуществляется ежедневно с 10:00 до 11:00 по московскому времени.

Важно знать! В последнее время появилось очень много мошенников, которые пользуются моим благотворительным сайтом для получения денег. Они размещают лживые просьбы от имени многодетных матерей, инвалидов, стариков и пытаются выудить деньги.

Поэтому периодически проверяйте свою заявку о желании получить деньги на наличие уточняющих вопросов по вашей финансовой ситуации. Ответы на эти вопросы помогут понять, что вы не мошенник и вам можно оказать реальную помощь деньгами безвозмездно от богатых людей прямо сейчас, сегодня.

Написать письмо миллионерам лично с просьбой помощи деньгами можно здесь на официальном сайте. Все общение, связанное с материальной помощью деньгами неравнодушных богатых людей, происходит в комментариях. Я никому не звоню по телефону, не пишу в социальных сетях и мессенджерах, у меня нет групп и других сайтов помощи. Мой официальный сайт где можно попросить деньги у богатых людей безвозмездно, бесплатно и срочно www.24000.ru и YouTube канал 24000.

Безвозмездная помощь деньгами от богатых людей

Разъяснения по акции финансовой помощи нуждающимся безвозмездно от богатых миллионеров, которые раздают деньги просто так даром.

Реально дают деньги даром бесплатно на карту иностранцам и россиянам?

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В какой валюте подать заявку на помощь деньгами богатых людей?

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Можно несколько раз подать заявку на безвозмездную финансовую поддержку от богатых людей?

Да, подавать заявки на срочный и бесплатный перевод денег можно ежедневно. Даже если вы уже получали безвозмездную материальную помощь на сайте несколько раз, вы можете повторно подать заявку на помощь и получить деньги.

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Автор статьи: Николай Саркисян

Я профессионально занимаюсь бизнесом, кредитами и инвестициями более 14 лет. Заработок денег, увеличение доходов, займы, FOREX, акции, стартапы, криптовалюты, инвестиции в золото и недвижимость - это то, на чем я делаю деньги. Друзья скромно называют меня Николай Профессор экономики. Мой контактный e-mail: zaplati@24000.ru

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